Cerrar X
Gabinete_de_Seguridad_asegura_que_el_Cartel_no_ha_terminado_4329d6dcad
Nacional

Asegura Gabinete de Seguridad que el Cártel no ha terminado

El secretario Omar García Harfuch, descartó que el Cartel de Sinaloa este 'terminado', aunque reconoció que algunas de sus facciones están 'mermadas'

  • 27
  • Agosto
    2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el Cartel de Sinaloa, de quien uno de los líderes era Ismael ‘El Mayo’ Zambada, actualmente detenido en Estados Unidos, esté "terminado", aunque reconoció que algunas de sus facciones están "mermadas".

“No, no puede estar terminado el Cartel (de Sinaloa) porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cartel de Sinaloa", señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch durante la conferencia de prensa diaria presidencial.

"Pues todavía hay células y líderes importantes que tienen que ser detenidos están mermadas ciertas facciones del cártel de Sinaloa”, aseguró Harfuch.

Las autoridades estadounidenses han subrayado que el cartel está "decapitado" tras las últimas detenciones y esperan que El Mayo aporte información útil en su lucha contra el narcotráfico a cambio de beneficios carcelarios fruto de un acuerdo de cooperación entre las partes.

El Mayo, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York y aseguró que había sobornado por más de cinco décadas a políticos y funcionarios mexicanos.

En una extensa declaración de culpabilidad, el cofundador del Cartel de Sinaloa dijo haber “promovido la corrupción de policías, militares y políticos” en México

Zambada, que estaba acusado de un total de 17 cargos, reconoció haber liderado el Cartel de Sinaloa de forma continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024, además de conspirar en virtud de la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado), debido a su participación en blanqueo de capitales, asesinatos y secuestros relacionados con el narcotráfico. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Alerta_EUA_a_bancos_sobre_redes_chinas_de_lavado_de_dinero_vinculadas_al_fentanilo_26dbbfcdcb
Alerta EUA a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero
inter_yemen_8322eaafc1
Ataques aéreos israelíes impactan la capital de Yemen
Gobierno_suspende_importacion_temporal_de_calzado_27af973bbd
Gobierno suspende importación temporal de calzado
publicidad

Últimas Noticias

AP_25240527536624_4d5eedda2e
Esteman y Daniela Spalla viven una cita compartida en "Amorío"
Alerta_EUA_a_bancos_sobre_redes_chinas_de_lavado_de_dinero_vinculadas_al_fentanilo_26dbbfcdcb
Alerta EUA a bancos sobre redes chinas de lavado de dinero
inter_yemen_8322eaafc1
Ataques aéreos israelíes impactan la capital de Yemen
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
publicidad
×