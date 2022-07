Asegura Gatell que viruela símica tiene baja letalidad

El subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez afirmó durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la viruela del mono no es una enfermedad letal.

Asimismo detalló que dicho virus no se propaga extensamente y no se va a comportar como el Covid-19 durante los dos años de pandemia.

"No es una enfermedad que se espere se vaya a propagar extensamente... no se va a comportar como Covid-19, no es de propagación universal o extensa, se presenta en pequeños brotes, en ciertas poblaciones clave", explicó el epidemiólogo.