Asegura Monreal que 'plan B' se resolverá en Febrero de 2023

El senador Ricardo Monreal informó que en febrero de 2023 se analizarán las modificaciones que realice la Cámara de Diputados respecto al 'plan B' de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

'Quiere decir que, al no estar aprobadas esas cuatro leyes, no se pueden publicar y no pueden iniciar su vigencia. Será hasta febrero cuando volvamos a retomar este paquete de cuatro reformas a cuatro leyes', explicó.