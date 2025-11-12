Asegura Presidencia que Duarte está por concluir su condena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este miércoles sobre la posible salida de prisión del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien busca obtener su libertad condicional tras varios años en reclusión.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria aclaró que no cuenta con información precisa sobre otros procesos abiertos contra Duarte, pero confirmó que el exmandatario está próximo a cumplir la sentencia que le fue impuesta.

“Una nota de que él está por cumplir su sentencia, eso es lo que me informaron. No tengo conocimiento si tiene algún otro proceso abierto o no, pero lo que me informan es que está por cumplir su condena, más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad”, expresó.

Audiencia por libertad condicional, aplazada al 19 de noviembre

El futuro de Javier Duarte aún no está definido, el martes 11 de noviembre, la juez de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte determinó aplazar para el 19 de noviembre la audiencia en la que se discutirá si el exgobernador puede acceder a la libertad condicional.

La decisión se tomó debido a que faltan seis testigos de la Fiscalía General de la República (FGR) y uno de la defensa por rendir testimonio sobre la conducta que Duarte ha mostrado durante su estancia en el Reclusorio Norte.

Duarte fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016 y posteriormente detenido en 2017 en Guatemala, acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa.

En 2018 fue sentenciado a nueve años de prisión, tras aceptar su responsabilidad en los delitos imputados.

Aunque ha cumplido gran parte de su condena, la decisión sobre su posible libertad dependerá de la valoración judicial respecto a su comportamiento y cumplimiento de obligaciones dentro del penal.

De obtener el beneficio, Duarte podría abandonar el Reclusorio Norte antes de finalizar el año, siempre y cuando no enfrente otros procesos judiciales pendientes.

