Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron 1,863 toneladas de autopartes durante la estrategia Operación Cazador, desplegada entre el 12 y el 27 de noviembre en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

20 cateos contra el desmantelamiento y comercio ilegal

Las autoridades realizaron 20 cateos en inmuebles vinculados con el desmantelamiento, acopio o venta ilícita de autopartes.

Las mayores concentraciones de material asegurado se registraron en la colonia Morelos, con mil toneladas, y en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, con 500 toneladas, ambas en Cuauhtémoc.

En Iztapalapa, un inmueble en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán acumulaba 20 toneladas adicionales.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que las acciones se realizaron también en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), que ejecutó diez verificaciones en establecimientos comerciales posiblemente vinculados a estas actividades.

Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo custodia policial.

Todas las autopartes decomisadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles redes de comercialización ilegal.

Comentarios