Aseguran 13 toneladas de químicos para drogas en Durango

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el aseguramiento de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores usados en la producción de drogas sintéticas en Durango.

El decomiso se realizó en la carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700, tras una revisión a un tractocamión acoplado a una caja seca.

En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico en coordinación con el @GabSeguridadMX detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias químicas y precursores… pic.twitter.com/SwDpU7BiKu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 29, 2025

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron diversos materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Entre los productos confiscados se encuentran 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de sustancia sólida blanca, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de otros químicos.

El conductor del tractocamión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la operación contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), SSPC y Guardia Nacional.

García Harfuch destacó que esta acción evita la producción de millones de dosis de droga y bloquea importantes recursos económicos que hubieran beneficiado a organizaciones criminales.

