Cerrar X
G4bpyx_NXUAAEDHT_af4e8893ea
Nacional

Aseguran 13 toneladas de químicos para drogas en Durango

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el aseguramiento de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias química

  • 29
  • Octubre
    2025

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el aseguramiento de más de 13 toneladas y 13 mil 400 litros de sustancias químicas y precursores usados en la producción de drogas sintéticas en Durango.

El decomiso se realizó en la carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral, a la altura del kilómetro 238+700, tras una revisión a un tractocamión acoplado a una caja seca.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron diversos materiales con características de precursores químicos, por lo que procedieron a su aseguramiento.

Entre los productos confiscados se encuentran 300 costales con siete mil 500 kilos de acetona de plomo, 36 costales de 900 kilos de ácido tartárico, 20 tambos con cuatro mil litros de etanol, 100 kilos de sustancia sólida blanca, cuatro mil 500 kilos de sosa y tres mil litros de otros químicos.

El conductor del tractocamión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la operación contó con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina (Semar), SSPC y Guardia Nacional.

García Harfuch destacó que esta acción evita la producción de millones de dosis de droga y bloquea importantes recursos económicos que hubieran beneficiado a organizaciones criminales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T171129_102_daf5459d9f
Asegura Ejército Mexicano armamento en Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T165536_274_dbf4a779fe
Cierra 'Aqua Ramos' por llegada de temporada invernal
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T154814_053_5beca6fb4e
Coahuila suma casi 500 Puntos Violeta para atención de mujeres
publicidad

Últimas Noticias

AP_25304009471942_a0a693cc53
Lanús vence a la U de Chile y va a la final de la Sudamericana
menores_albergue_cdmx_6f6245eee4
Rescatan a 80 menores de albergue por abuso y explotación
escuela_estudiante_cde9de153b
Paga Nuevo León $1,978 millones de pesos para el Magisterio
publicidad

Más Vistas

FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×