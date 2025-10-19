Aseguran 203 paquetes de droga en aeródromo de Tapachula

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscrita a la Fiscalía Federal en Chiapas, aseguró 203 paquetes con probable narcótico durante un cateo realizado en un inmueble utilizado como aeródromo en Tapachula de Córdova y Ordóñez.

La diligencia derivó de una carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF) y de trabajos coordinados del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales.

El cateo se efectuó en un aeródromo ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas–Ciudad Hidalgo, donde se localizaron 203 paquetes que contenían polvo blanco con características de clorhidrato de cocaína. También se aseguraron una avioneta, tres camionetas y el propio aeródromo.

Todo lo incautado fue puesto a disposición del MPF, que continúa la integración de la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por delitos contra la salud, previstos y sancionados por el Código Penal Federal.

