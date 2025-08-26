Aseguran 26 mil litros de hidrocarburo y droga en Hidalgo

Autoridades federales y estatales lograron un importante aseguramiento de hidrocarburo y drogas en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, como parte de las acciones de combate a los delitos relacionados con la sustracción y almacenamiento ilegal de combustibles.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, labores de investigación permitieron ubicar un predio en la colonia Conejos, donde presuntamente se resguardaba hidrocarburo de forma ilícita.

En el sitio fueron localizados y asegurados:

15 remolques tipo cisterna, cuatro de ellos con reporte de robo vigente.

26 mil 875 litros de hidrocarburo.

Una camioneta sin placas.

Dos tractocamiones.

193 dosis de presunta mariguana.

67 dosis de presunto crystal.

Los vehículos, el combustible y los narcóticos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

