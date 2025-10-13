Cerrar X
Nacional

Aseguran 33,000 litros de hidrocarburo en Jalisco

Autoridades localizaron una toma clandestina en las inmediaciones del municipio de Tlajomulco, lo que derivo la apertura de una carpeta de investigación

  • 13
  • Octubre
    2025

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron un tráiler que contenía 33,000 litros de hidrocarburo en las inmediaaciones de Tlacolulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con la carpeta de investigación, también se localizó una toma clandestina y una retroexcavadora en las inmediaciones de la colonia Quinta Jesu.

Aunque no se reportaron personas detenidas, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional integró una carpeta contra quien resulte responsable de los delitos previstos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

 


