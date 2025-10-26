Aseguran 385 kilogramos de metanfetamina tras cateo en Culiacán

En un operativo en Culiacán, Sinaloa, autoridades federales aseguraron 385 kilogramos de metanfetamina en un inmueble del fraccionamiento Vistas del Lago, presuntamente usado para almacenar drogas sintéticas.

Elementos de @FGRMexico, en coordinación con @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico realizaron un cateo en Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina.



Con estas acciones combatimos el tráfico de drogas y debilitamos las estructuras… pic.twitter.com/pI0kgkMHDS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2025

La vivienda fue identificada mediante trabajos de investigación e inteligencia, y un juez de control autorizó su cateo.

Durante el operativo se aseguraron las sustancias, que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, mientras el inmueble quedó sellado.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México indicó que el decomiso evitó la circulación de miles de dosis de metanfetamina y afectó económicamente a la red criminal.

Participaron la Agencia de Investigación Criminal, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana.

Comentarios