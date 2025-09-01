Aseguran arsenal y sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este domingo sobre el aseguramiento de un arsenal y sustancias ilícitas tras un cateo realizado en un inmueble de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el funcionario, en la acción se decomisaron 37 armas de fuego, 32 largas y cinco cortas, cargadores, cartuchos, 150 kilos y 80 litros de sustancias químicas, además de equipo táctico.

El operativo fue efectuado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La orden de cateo fue concedida por un juez de control tras recabarse datos de prueba sobre el uso del inmueble, localizado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, como resguardo de armas y drogas.

El predio quedó bajo resguardo policial, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Este operativo ocurre en un contexto de alta violencia en Sinaloa, donde persisten las pugnas entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, tras la detención en julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos, de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cártel de Sinaloa.

Comentarios