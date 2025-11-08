Cerrar X
Aseguran casi media tonelada de metanfetamina en Sonora

Cerca de media tonelada de metanfetamina fue asegurada durante un cateo en San Luis Río Colorado, como parte de una investigación por homicidio

Cerca de media tonelada de metanfetamina fue asegurada durante un cateo en San Luis Río Colorado, como parte de una investigación por homicidio que derivó en uno de los decomisos de droga más importantes del año en la frontera noroeste de Sonora.

El operativo fue ejecutado por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal, bajo las acciones conjuntas del Gabinete de Seguridad estatal.

La diligencia se realizó entre las 17:06 y las 19:30 horas del viernes en un inmueble ubicado sobre la avenida Reforma Agraria, entre las calles 37 y 38.

El cateo fue ordenado como parte de una carpeta de investigación por el homicidio de Miguel Ángel “N”, caso en el que la autoridad cuenta con un presunto responsable identificado.

Al ingresar al domicilio, los agentes localizaron 44 bultos con sustancia granulada blanca, similar a la metanfetamina, con un peso estimado de 445.9 kilogramos, además de 58 bolsas adicionales con características semejantes que sumaron 36.6 kilogramos.

En total, el narcótico asegurado alcanzó aproximadamente 481.5 kilogramos.

Durante la intervención también se decomisó un vehículo Mazda 6 modelo 2005, color gris, con placas de afiliación, así como un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

Un perito criminalista supervisó el levantamiento y embalaje de los indicios conforme a los protocolos de cadena de custodia.

El inmueble quedó asegurado por instrucción del Ministerio Público, que ordenó colocar sellos en todas las entradas.


