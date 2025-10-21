Aseguran drogas por 756 millones de pesos en Sinaloa

Fuerzas federales realizaron diversos operativos en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa, donde aseguraron drogas y sustancias químicas con un valor aproximado de 756 millones de pesos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En Culiacán, derivado de trabajos de inteligencia, se localizó un vehículo con 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, además de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, con un valor estimado en 246 millones de pesos.

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

Durante otro operativo en la misma ciudad, los agentes desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina, donde se destruyeron reactores, contenedores metálicos y destiladores, además de asegurar tres mil 400 litros y mil kilos de sustancias químicas, con un valor de 473 millones de pesos.

En Cosalá, las fuerzas federales ubicaron una zona de concentración de materiales para la elaboración de drogas sintéticas, donde decomisaron mil 550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, valuadas en 37 millones de pesos.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal. En las acciones participaron elementos de la Sedena, Semar, SSPC, FGR y Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Comentarios