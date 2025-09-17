Cerrar X
Aseguran más de 140 mdp en drogas y armamento en Sonora y Sinaloa

Autoridades federales incautaron drogas, armas, explosivos y equipo táctico con un valor estimado superior a los 140 millones de pesos

Autoridades federales incautaron drogas, armas, explosivos y equipo táctico con un valor estimado superior a los 140 millones de pesos, durante operativos realizados los días 15 y 16 de septiembre en Sonora y Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En Sinaloa, la Secretaría de Marina (Semar), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal desplegaron acciones en diferentes municipios.

En Concordia, en comunidades como El Alto, Pichilingue, San Juan de Jacobo y Las Iguanas, personal de Semar aseguró dos vehículos con reporte de robo, uno de ellos con blindaje artesanal; además, decomisaron 23 artefactos explosivos improvisados, dos granadas, 38 cargadores, mil 46 cartuchos, cascos balísticos y diversas dosis de droga.

En Culiacán, en el poblado Los Mayos, elementos de la GN localizaron un vehículo y aseguraron siete armas largas, 63 cargadores, mil 744 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

En la colonia Valle Alto, militares y policías estatales detuvieron a tres personas con armamento, cartuchos y un vehículo; mientras que en la carretera Culiacancito-El Tamarindo fueron localizados tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, además de tres artefactos explosivos improvisados.

En Mocorito, efectivos del Ejército hallaron 28 kilos de clorhidrato de fentanilo, mientras que en Navolato, en el poblado Las Trancas, Semar detuvo a tres personas y aseguró armas largas, cargadores y chalecos tácticos.

A esto se suma la detención de ocho hombres en distintas acciones, con el decomiso de armas, cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y dos motocicletas.

Asimismo, en Badiraguato, Culiacán y Cosalá fueron localizadas once áreas de concentración de material para la elaboración de metanfetamina, con 5 mil litros y 325 kilos de precursores químicos, lo que representa una afectación económica de 107 millones de pesos a la delincuencia organizada.

En Sonora, la GN y el Ejército detuvieron en Nogales a un hombre a bordo de un vehículo con 9.6 kilos de fentanilo y dosis de metanfetamina, droga valuada en 33.5 millones de pesos.

El Gabinete de Seguridad señaló que estos resultados forman parte de la estrategia para debilitar las estructuras logísticas y financieras de los grupos criminales que operan en la región.


