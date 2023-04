Aseguran que detenido tras asesinato de regio es inocente

Luis Eduardo Lozano Barreda, de 25 años de edad, murió en el hospital luego de ser herido mientras compraba alimentos en una cafetería de Tulum.

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo informó en su momento que Luis Eduardo era un sicario que participó en el asesinato del regiomontano David González Cuellar; sin embargo, amigos del joven afirman que es inocente y que no pertenece a ningún grupo de delincuencia organizada.

Ángel Alejandro Gongora compartió una publicación del medio Tulum al Minuto en el que se afirma que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cometió un error y que Luis Eduardo Lozano Barrera sólo fue una víctima colateral del ataque y no el responsable del mismo.

Videos en poder de El Horizonte muestran a Luis Eduardo pidiendo un café cuando llegan los sicarios y disparan, segundos después se observa cómo cae al piso tras ser herido. El joven vestía una playera color verde fluorescente en el momento de ataque.

De acuerdo con amigos del joven ahora fallecido, éste se dedicaba al moto servicio y a realizar mandados, por lo que se encontraba en la cafetería recogiendo un pedido.

“Cuando era niño mi primer amigo fuiste tú, siempre podía contar contigo y tú conmigo, crecí junto a ti y tú junto a mis hermanos y es que eso eres para siempre, uno de mis hermanos. Me duele demasiado tu partido y no sabía ni tenía idea que sería tan desgarradora la noticia (…) Siempre honraré tu memoria, eres el mejor amigo que Dios, la vida y el destino me permitió conocer”, escribió Alexis Ruiz uno de sus amigos, quien agregó “te extrañaré por siempre”.