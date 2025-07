Aseguran que Morena no protege a nadie; hacen llamado a la unidad

En el Consejo Nacional de Morena, la presidenta nacional, Luisa María Alcalde indicó que el partido no protege a nadie que incurra en actos de corrupción y que deberán responder de sus hechos antes las autoridades.

“Morena no protege a nadie, sea militante o no, que traicione los principios del movimiento, de verdad y justicia. Deberán responder de sus actos y si hay dudas o señalamientos, que la autoridad resuelva y determine su responsabilidad”.

En el recinto, se encontraba Adán Augusto López Hernández, quien llegó al congreso de los morenistas abordado por la prensa por el caso de su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez, Comandante H, líder del cartel La Barredora, contra quien hay una orden internacional de captura.

El senador estuvo sentado en un extremo del presídium.

En el escenario, en un momento complicado para el partido por la polémica de Adán Augusto, la presidenta nacional dejó en claro que es momento de consolidar la organización.

“Queremos consolidar nuestra organización desde abajo, desde las colonias y los municipios, desde las rancherías, porque esa es nuestra fortaleza”, dijo Alcalde.

“No hay espacio a la complacencia ni a la duda, el adversario acecha”.

En su discurso de bienvenida, Alfonso Durazo presidente del Consejo Nacional hizo un firme llamado a la unidad.

“Que quien se acerque [a Morena] lo haga por convicción, no por cálculo, que cada incorporación sume al proyecto, no lo contamine […], que no se ponga en riesgo la continuidad solo por tener una candidatura”, indicó Durazo.

Durante el Consejo Nacional de Morena se reiteró que hay que mantener la confianza de sus seguidores en los valores de renovación política, honestidad, anticorrupción y la justicia.

