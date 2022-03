Asesinan a periodista en Michoacán; se vuelve el 8vo.

El presidente de México aseguró que en los asesinatos cometidos, no hay elementos para señalar como responsables a funcionarios públicos.

El periodista Armando Linares se convirtió en el octavo profesional de los medios de comunicación asesinado en México en lo que va del año, fue asesinado el día de hoy miércoles 16 de marzo, hace un par de días había dado a conocer la muerte de un compañero que era la séptima victima.

"No sé qué vaya a pasar", decía, pero "vamos a seguir señalando corrupciones... aunque la vida nos vaya en ello", expresó durante la cobertura de su colega asesinado.

Linares continuó publicando en el sitio de noticias que dirigía, Monitor Michoacán, después de la muerte del camarógrafo Roberto Toledo. Escribió historias sobre las mariposas monarca que pasan el invierno en las montañas alrededor de su pueblo, Zitácuaro, y otras noticias que ocasionalmente incluían críticas a funcionarios locales.

Sin embargo, la amenaza persistía en esa localidad del occidente de México.

"Hay nombres, sabemos de dónde viene todo eso", había dicho Linares mirando a cámara el 31 de enero cuando informó públicamente y con la voz quebrada sobre las amenazas de muerte que había recibido y el asesinato de Toledo.

Poco después, en una conversación con un medio informativo, indicó que las amenazas continuaban y que las autoridades le habían activado el mecanismo de protección asignándole efectivos de la Guardia Nacional para su custodia. A pesar de ello, el martes por la noche fue asesinado a tiros en su casa de Zitácuaro. Su cuerpo fue encontrado en el portal con disparos en el pecho, según la fiscalía estatal. Las autoridades recuperaron casquillos de bala de 9 milímetros y no proporcionaron por el momento un móvil del ataque.

En su conferencia matutina del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Linares "no aceptó la protección" oficial como sí hicieron dos compañeros del portal del noticias. La afirmación del mandatario generó dudas sobre si la víctima pudo haber salido del programa en algún momento.

Mientras en su pueblo se preparaban para despedirlo, pequeños grupos de periodistas mexicanos protestaban en distintos puntos del país,

"El gremio periodístico de Michoacán le pide a todos los servidores públicos que se ahorren sus condolencias", dijo el reportero Rodolfo Montes durante la conferencia de prensa del presidente. "Hay indignación... hay rabia, hay impotencia por esta ola de asesinatos".

López Obrador repitió que en su gobierno no hay impunidad y aseguró que "no hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a servidores públicos". Sin embargo, volvió a hablar de las "mentiras" de los medios y de periodistas "mercenarios".

En el congreso de Morelia, la capital del estado de Michoacán, decenas de compañeros de Armando Linares tomaron el hemiciclo con carteles que decían "Gobierno pacifista no mata periodistas" y "Prensa, no disparen". El colectivo "Ni Uno Más Michoacán" denunció que tanto el gobierno federal como el estatal pusieron en duda la profesionalidad de Linares y desestimaron las amenazas contra el portal.

Proclamas similares se repitieron en otro acto sobre la libertad de expresión celebrado en la embajada de Noruega, en Ciudad de México, en el que el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconocía que "si no hay prevención, no hay investigación y no hay castigo, la impunidad va a seguir prevaleciendo en estos hechos".

México es el país más peligroso para la prensa del hemisferio occidental, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés). "Los matan en zonas de guerra, los matan en áreas donde políticos y criminales están coludidos", dijo su representante en México, Jan-Albert Hootsen, en su cuenta de Twitter en referencia a dos periodistas que fueron asesinados también el martes en Ucrania.

"En un mundo donde la desinformación y la manipulación de cada narrativa es un objetivo brutalmente perseguido por quienes tienen el poder y están dispuestos a usar la violencia letal, los periodistas son considerados objetivos legítimos y la impunidad es la herramienta más poderosa para silenciarlos", denunció Hootsen.

Con información de AP.