Asesinato de Hipólito Mora, por violencia desde Calderón: AMLO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del exlíder de los grupos de autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora, y el de sus tres escoltas.

'Es muy lamentable lo que sucedió, no deja de preocupar, es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona en asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho”, expresó.

El mandatario, durante la conferencia de prensa mañanera, mencionó que lo sucedido tiene como antecedente la violencia que se vivió y permitió el expresidente Felipe Calderón, señalando que durante dicha administración hubo narcoestado en el país.

López Obrador dijo que la declaración de guerra que hizo Calderón en Michoacán fue 'irresponsable e inhumana', y que fue de sus primeros actos de gobierno mal aconsejado, queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras para buscar legitimidad, debido a que se habían robado la presidencia.

Por tanto, AMLO aseguró que en su gobierno están llevando a cabo otra estrategia, que consta de atender las causas y que no se puede enfrentar violencia con violencia, a pesar de que muchos quieren que se regrese a las masacres de seres humanos.

“Todo eso es lo que heredamos. (...) Estamos aplicando una estrategia distinta atendiendo las causas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos, no lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia”, destacó.