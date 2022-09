Así 'ataca' Estados Unidos a México en tiempos de elección

Estados Unidos vive una "barbarie" electoral, y a dos meses de las elecciones de mitad de período de Joe Biden, México no ha quedado fuera de sus discursos.

Senadores republicanos presentaron esta semana una propuesta para legalizar que Estados Unidos designe como organizaciones terroristas a los cárteles de drogas de México.

Lo anterior se sumó a las declaraciones del gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien ordenó el miércoles la misma designación en su estado.

La iniciativa propone impedir "la entrada a los Estados Unidos a cualquier ciudadano extranjero que sea miembro de uno de estos cárteles".

Ambas declaraciones se presentan en un ambiente de votaciones en las que demócratas y republicanos gustan de tomar a México para "ayudarse a conseguir votos".

EL T-MEC TAMBIÉN ES SU "ARMA"

En esta guerra interna del vecino país, no sólo el tema de seguridad es aprovechado, si no también el económico.

Las controversias en el Tratado entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), porque algunas empresas estadounidenses del ramo energético exigen "piso parejo", están tomando fuerza conforme se acercan las votaciones en EUA.

Arturo Ortíz Wadgymar, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), enfatizó que recibir amenazas de EUA sobre imponer represalias, aranceles, embargos o impuestos compensatorios, no es nada nuevo y debido a la creciente tensión por las próximas elecciones se deben esperar problemas de aquí a noviembre.

"Hasta que pase el proceso, pues se trata de un tiempo altamente politizado donde cada grupo político tomará lo que pueda y usarán al T-MEC para lo que les convenga", previó.

TRUMP, EL QUE MÁS APROVECHÓ SU DISCURSO DE ODIO A MEXICO

Durante su campaña presidencial entre 2015 y 2016, Donald Trump no paró de atacar a México y sus connacionales.

Frases como: "No quiero nada con México más que construir un muro impenetrable", "México no es nuestro amigo. Nos está ahogando económicamente", "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen, violadores", retumbaron al grafo de disparar el racismo en "el país de las libertades".

Con esta retórica, Trump ganó no solo reflectores (para bien o para mal) también sumó votantes que hasta la fecha lo quieren de vuelta en la Casa Blanca para el 2025.