Ataque en carretera de Morelos deja cinco muertos

Un ataque armado ocurrido la mañana del domingo 7 de diciembre en la carretera Axochiapan-Tepalcingo, en el municipio de Tepalcingo, Morelos, dejó un saldo de cinco personas muertas y una más herida.

La agresión tuvo lugar a la altura de la comunidad de Agua Fría, donde autoridades atendieron un reporte de detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, localizaron un vehículo incendiado con varios cuerpos calcinados en su interior, entre ellos el de un menor de edad.

En el sitio también fue encontrada una mujer con heridas de bala, quien fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Medios locales señalaron que alrededor del automóvil se hallaron al menos 100 casquillos percutidos de grueso calibre, lo que da cuenta de la magnitud del ataque.

La Fiscalía de Morelos inició las primeras indagatorias y trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, no hay personas detenidas relacionadas con este hecho.

Comentarios