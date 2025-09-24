Cerrar X
Nacional

Ataque en CCH reabre debate de salud mental juvenil en México

La ONU y Redim coincidieron en que urge atender la salud mental juvenil en México con políticas públicas reales y preventivas tras el ataque en el CCH Sur

  • 24
  • Septiembre
    2025

Después de que un joven ingresara con un arma blanca y matara a otro en el CCH Sur, se reabrió el debate sobre el abandono institucional en materia de salud mental juvenil en México.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) señaló que el caso no es aislado y refleja la falta de políticas integrales para atender a adolescentes en crisis.

El pasado lunes Lex Ashton, de 19 años, apuñaló a Jesús Israel, de 16, dentro del plantel de la UNAM. Tras intentar huir, se lanzó de un edificio y permanece hospitalizado, bajo custodia. La Fiscalía capitalina confirmó los hechos y la UNAM ya revisa sus protocolos de seguridad.

Redim advirtió que muchas escuelas del país carecen de personal especializado y que la violencia es un reflejo de problemas emocionales no atendidos.

“No basta con criminalizar a los jóvenes. Se necesita prevención con enfoque de derechos”, dijo Tania Ramírez, su directora.

En línea con este llamado, la ONU reiteró que los gobiernos deben invertir en salud mental juvenil como una prioridad de derechos humanos y paz social.

El organismo también advirtió que el abandono emocional de las adolescencias puede tener consecuencias graves y duraderas.

Ambas organizaciones insisten en que el gobierno federal debe responder con medidas estructurales, y no solo reactivas, para evitar que ataques como el del CCH Sur se repitan.

Por su parte, la máxima casa de estudios de México anunció el fortalecimiento de apoyos psicosociales para su comunidad y continuará revisando sus estrategias preventivas en todos sus planteles.


