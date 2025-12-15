Aumenta a 10 los fallecidos por desplome de aeronave en Toluca

El desplome de una aeronave ejecutivo que cubría la ruta Acapulco-Toluca este lunes en el municipo de Toluca, Estado de México ha dejado hasta el momento 10 fallecidos.

A bordo de la aeronave viajaban 10 personas, entre ellas el piloto, el copiloto y una familia compuesta por cinco adultos y tres menores.

La aeronave cayó a unos 800 metros del aeropuerto de Toluca, sobre un campo de futbol ubicado entre las calles Campo y San Pedro, en la delegación de San Pedro Totoltepec, en la capital mexiquense casi en los límites con San Mateo Atenco.

En el campo de futbol se observó un gran surco de un metro de ancho por unos 50 de largo, que habría dejado la avioneta al intentar aterrizar de emergencia. Por la velocidad con la que se desplomó la aeronave terminó impactando con la barda de un taller de mantenimiento de tractocamiones y ahí se generó una explosión y posterior conflagración.

Cuatro cuadras alrededor del siniestro tuvieron que ser evacuadas, pues cerca del punto donde impactó la aeronave había contenedores de diesel y varios tanques de gas. También fueron cerrados varios negocios, entre ellos tres tiendas de conveniencia.

Desplome de un avión tipo jet ejecutivo en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca en San Pedro Totoltepec. Servicios de emergencia al lugar. Información en desarrollo. @lopezdoriga pic.twitter.com/It9qjhOE1q — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) December 15, 2025

Reportes preliminares indican que la aeronave siniestrada era salió del aeropuerto de Acapulco alrededor de las 12:00 horas con destino al aeropuerto de Toluca , donde se tenía programada su llegada a las 12 horas con 29 minutos

La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por este accidente aéreo. Se informó que envío al lugar a agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y agregó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Víctimas del accidente

Raúl, 4 años

Natalia, 2 años

Ximena, 9 años

Gustavo Palomino Olet, 50 años

Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años

Raúl Gómez Ruiz, 60 años

Raúl Gómez Buenfil, 31 años

Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años

Juan Carlos Olivares Casas, piloto

Walding Sánchez Manzano, copiloto

