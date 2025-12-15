Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T132712_431_9c6aa1e4df
Nacional

Aumenta a 10 los fallecidos por desplome de aeronave en Toluca

La aeronave que cubría la ruta Acapulco-Toluca cayó a metros de la pista del aeropuerto, dejando 10 fallecidos, entre ellos tres menores; la FGR ya investiga

  • 15
  • Diciembre
    2025

El desplome de una aeronave ejecutivo que cubría la ruta Acapulco-Toluca este lunes en el municipo de Toluca, Estado de México ha dejado hasta el momento 10 fallecidos.

A bordo de la aeronave viajaban 10 personas, entre ellas el piloto, el copiloto y una familia compuesta por cinco adultos y tres menores.

La aeronave cayó a unos 800 metros del aeropuerto de Toluca, sobre un campo de futbol ubicado entre las calles Campo y San Pedro, en la delegación de San Pedro Totoltepec, en la capital mexiquense casi en los límites con San Mateo Atenco.

En el campo de futbol se observó un gran surco de un metro de ancho por unos 50 de largo, que habría dejado la avioneta al intentar aterrizar de emergencia. Por la velocidad con la que se desplomó la aeronave terminó impactando con la barda de un taller de mantenimiento de tractocamiones y ahí se generó una explosión y posterior conflagración.

Cuatro cuadras alrededor del siniestro tuvieron que ser evacuadas, pues cerca del punto donde impactó la aeronave había contenedores de diesel y varios tanques de gas. También fueron cerrados varios negocios, entre ellos tres tiendas de conveniencia.

Desplome de un avión tipo jet ejecutivo en las inmediaciones del aeropuerto de Toluca en San Pedro Totoltepec. Servicios de emergencia al lugar. Información en desarrollo. @lopezdoriga pic.twitter.com/It9qjhOE1q

— Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) December 15, 2025

Reportes preliminares indican que la aeronave siniestrada era  salió del aeropuerto de Acapulco alrededor de las 12:00 horas con destino al aeropuerto de Toluca , donde se tenía programada su llegada a las 12 horas con 29 minutos

La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación por este accidente aéreo. Se informó que envío al lugar a agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de colaborar en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y agregó que coadyuvará en la investigación y procederá conforme a derecho.

Víctimas del accidente

  • Raúl, 4 años
  • Natalia, 2 años
  • Ximena, 9 años
  • Gustavo Palomino Olet, 50 años
  • Ilse Lizeth Hernández Téllez, 32 años
  • Raúl Gómez Ruiz, 60 años
  • Raúl Gómez Buenfil, 31 años
  • Olga Janine Buenfil Cardone, 60 años
  • Juan Carlos Olivares Casas, piloto
  • Walding Sánchez Manzano, copiloto

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_estafa_fans_bad_bunny_70cd929c97
Estafan con $24,000 pesos a fans de Bad Bunny en CDMX
nl_perrita_manchas_81f903af8d
¡Misión cumplida! Perrito maratonista está en Fundidora
samuel_toluca_5644c149a6
Toluca responde a Samuel García tras cruce en redes
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×