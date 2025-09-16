Cerrar X
17_muertos_iztapalapa_598116a581
Nacional

Aumenta a 17 la cifra de muertos por explosión de pipa en CDMX

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que ya son 17 las víctimas mortales por la explosión de una pipa en Iztapalapa; 35 personas siguen hospitalizadas

  • 16
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este lunes por la mañana que aumentó a 17 el número de fallecidos por la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

En su último reporte, la dependencia detalló que 35 personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado grave, mientras que 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La institución también difundió una lista con los nombres de los pacientes y los hospitales donde están siendo atendidos.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los resultados preliminares del peritaje, señalando que la causa más probable del siniestro fue el exceso de velocidad con el que circulaba el conductor de la pipa.

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, explicó que la explosión ocurrió tras una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, originada presuntamente por el impacto del vehículo contra el pavimento y un muro.

Alcalde recalcó que no se detectaron baches ni daños en el tramo del Circuito donde ocurrió la tragedia, y mostró evidencia fotográfica que respalda los peritajes. También aclaró que no se han realizado trabajos de pavimentación posteriores en la zona.

Asimismo, informó que la empresa dueña del vehículo ya rindió su declaración y confirmó que cuenta con pólizas de seguro vigentes.

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió versiones sobre un supuesto reencarpetado en el sitio de la explosión.

Precisó que solo se realizaron labores de limpieza y mantenimiento, e hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información sin verificar.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
9ee0df05_5b2d_4544_82ee_c8bd1e3b4fc0_400179ede6
UNID: celebran sus primeros 25 años formando líderes
finanzas_importaciones_chinas_2144b72d68
'Acapara' Nuevo León el 10% de las importaciones chinas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_65c1d119b5
Advierte España que no jugaría el Mundial si Israel clasifica
EH_UNA_FOTO_1_9cc572188f
Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos
EH_UNA_FOTO_37ad2795f6
Laguna de Oxidación en Santa Engracia: un refugio para aves
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×