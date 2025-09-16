Aumenta a 17 la cifra de muertos por explosión de pipa en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó este lunes por la mañana que aumentó a 17 el número de fallecidos por la explosión de una pipa en la alcaldía Iztapalapa.

En su último reporte, la dependencia detalló que 35 personas permanecen hospitalizadas, algunas en estado grave, mientras que 31 ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La institución también difundió una lista con los nombres de los pacientes y los hospitales donde están siendo atendidos.

🔺Al corte de las 10:00 hrs, informamos sobre el accidente en #Iztapalapa:



• 35 personas permanecen hospitalizadas

• 31 han sido dadas de alta

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los resultados preliminares del peritaje, señalando que la causa más probable del siniestro fue el exceso de velocidad con el que circulaba el conductor de la pipa.

La titular de la dependencia, Bertha Alcalde, explicó que la explosión ocurrió tras una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, originada presuntamente por el impacto del vehículo contra el pavimento y un muro.

Alcalde recalcó que no se detectaron baches ni daños en el tramo del Circuito donde ocurrió la tragedia, y mostró evidencia fotográfica que respalda los peritajes. También aclaró que no se han realizado trabajos de pavimentación posteriores en la zona.

Asimismo, informó que la empresa dueña del vehículo ya rindió su declaración y confirmó que cuenta con pólizas de seguro vigentes.

Por otra parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió versiones sobre un supuesto reencarpetado en el sitio de la explosión.

Precisó que solo se realizaron labores de limpieza y mantenimiento, e hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información sin verificar.