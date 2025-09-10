Cerrar X
EH_UNA_FOTO_56_e300e7c5d7
Nacional

Aumenta a 4 muertos y 90 heridos por explosión de pipa en CDMX

Se eleva a cuatro el número de muertos por la explosión de un camión con gas en CDMX; hay 90 heridos, varios graves, y 28 vehículos dañados

  • 10
  • Septiembre
    2025

La explosión de un camión cisterna cargado de gas ocurrida este miércoles en una concurrida autopista de la Ciudad de México provocó un incendio que ha dejado al menos cuatro muertos y 90 heridos, entre ellos niños y ancianos, según el más reciente balance de la alcadesa de la capital, Clara Brugada.

La zona quedó tapizada de ropa chamuscada, rastros de piel, hollín hasta el techo de los puentes elevados y coches y farolas calcinados.

Brugada indicó que los heridos tenían quemaduras de segundo y tercer grado. En un primer momento, las autoridades reportaron 19 personas en estado grave que fueron trasladadas a diferentes hospitales. Dos personas están sin identificar todavía. Entre los heridos graves está el conductor del camión.

AP25254052396309.jpg

La alcaldesa elevó el número de vehículos siniestrados a 28 e indicó que incidente se debió al vuelco del camión con 49,500 litros de gas licuado en su cisterna por motivos que ya están bajo investigación de la fiscalía capitalina.

Videos divulgados en redes sociales captaron el momento de la explosión y muestran cómo, tras el vuelco, comenzó a expandirse una espesa nube de gas debajo del Puente de la Concordia, la principal salida de la capital hacia el este que estaba repleta de vehículos.

El incendio fue inmediato. Algunas personas, con la ropa hecha jirones y sus cuerpos parcialmente quemados, caminaban o corrían para escapar del fuego. Otras, según dijeron las autoridades, salieron de los vehículos como pudieron y con sus cuerpos en llamas.

AP25254053716318.jpg

Varios árboles y autos quedaron completamente calcinados en la vía, mientras funcionarios inspeccionaban los vehículos uno a uno para corroborar que ninguna persona había quedado atrapada.

Poco después de la explosión, César Cravioto, secretario del gobierno de la ciudad, dijo que el incendio ya estaba controlado gracias a la labor de los bomberos.

Los videos también mostraron a vecinos que colaboraron en la extinción de las últimas llamas en algunos coches lanzando cubos de agua.

La alcaldesa dijo que tanto la Marina como los servicios de emergencia de la capital y de municipios aledaños colaboraron en las labores de emergencia.

El camión cisterna volcado era de la empresa energética Silza, de Grupo Tomza, confirmó Brugada.

AP25253858535974.jpg

Su logotipo quedó legible en un costado del camión, pero en una llamada con Associated Press, un funcionario de la empresa que no quiso identificarse negó que el vehículo fuera suyo y dijo que sólo operan en el norte de México. La empresa no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se le solicitaban más detalles.

En la capital mexicana se registró un incidente similar en enero de 2015, cuando un camión de gas estalló en las cercanías del hospital materno infantil en Cuajimalpa, al oeste de la ciudad, que dejó cinco muertos y más de 70 heridos.

La circulación en la zona afectada, que conecta Ciudad de México con la ciudad de Puebla, quedó temporalmente cortada.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_charlie_kirk_919318d5d3
Condena México asesinato del activista Charlie Kirk en EUA
EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_charlie_kirk_919318d5d3
Condena México asesinato del activista Charlie Kirk en EUA
EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×