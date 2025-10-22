Cerrar X
Nacional

Aumenta a 78 el número de muertos por lluvias en el país

El Gobierno federal informó que suman 78 personas fallecidas por las lluvias que afectaron a Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro

  • 22
  • Octubre
    2025

El número de personas fallecidas a causa de las fuertes lluvias en la Huasteca y otras regiones del país aumentó a 78, según el reporte actualizado del Gobierno federal la noche del 21 de octubre.

Veracruz encabeza la lista con 35 decesos, seguido de Hidalgo con 22, Puebla con 20 y Querétaro con uno.

En San Luis Potosí, las autoridades no registran víctimas mortales hasta el momento.

Disminuye número de personas no localizadas

El informe también señala que el número de personas no localizadas se redujo de 31 a 23 en el último corte.

De estas, 11 corresponden a Veracruz, ocho a Hidalgo y cuatro a Puebla. En Querétaro y San Luis Potosí, no se reportan desaparecidos.

Las autoridades explicaron que la actualización se basa en los reportes estatales validados por Protección Civil, con información consolidada hasta las 20:30 horas del 21 de octubre.

Cabe destacar que Protección Civil y las fuerzas de auxilio mantienen las tareas de búsqueda, rescate y apoyo a las comunidades afectadas, principalmente en las zonas rurales de Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde persisten daños en caminos y viviendas.

Por su parte, el Gobierno federal reiteró que los esfuerzos se concentran en restablecer la conectividad, servicios básicos y la atención humanitaria en las regiones más golpeadas por las precipitaciones.


