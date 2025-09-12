Aumentan 3.6% inversión en sector educativo para 2026

El titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado, informó sobre el aumentó en un 3.4% real de inversión en el sector, con respecto al 2025.

Junto con el sector de bienestar y salud, el titular mencionó que el presupuesto educativo 2026 será de $1,178,877 millones de pesos, en caso de que la Cámara de Diputados lo aprueben.

El secretario destacó que el incremento en el presupuesto desde el inicio del Gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Orador en 2018, ha ascendido hasta un 10.2% en la actualidad.

Delgado, mencionó que actualmente 13.1 millones de estudiantes de nivel básico son los beneficiados con la Beca Universal Rita Cetina. Se estimó que dicho apoyo económico alcance a más de 21.6 millones de estudiantes, abarcando a nivel primaria.

Primaria menor (1°, 2° y 3° grado) tendrían alrededor de 5,6 millones de beneficiados, mientras que de Primaria mayor (4°, 5° y 6° grado) beneficiarían a 5.6 millones más.

Entre los acreedores al apoyo, serán 4.1 millones de alumnos de Nivel Medio Superior quienes reciban la beca, así como 409,419 jóvenes de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro en Nivel Superior.

También se priorizara a los planteles de mayor marginación para beneficiarlas con apoyos para su mantenimiento e infraestructura, siendo alrededor de 81,000 instituciones educativas las estimadas para el presupuesto de $26,000,000 millones de pesos.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana y otras instituciones están contempladas dentro del presupuesto de 167 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta las escuelas normales o los institutos tecnológicos.

