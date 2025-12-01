Cerrar X
sheinbaum_sorteo_mundial_02daa09917
Nacional

Aún no confirma Sheinbaum su presencia en el sorteo del Mundial

Claudia Sheinbaum informó que en uno o dos días definirá si viajará a Washington para el sorteo oficial del Mundial 2026, que se realizará este viernes

  • 01
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes en su conferencia matutina que todavía no está decidido si asistirá personalmente al sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para este viernes 6 de diciembre en Washington D.C., en punto de las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).

Sheinbaum explicó que la determinación se tomará entre martes y miércoles, luego de una conversación pendiente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para conocer detalles de la invitación y del evento.

Espera llamada con Infantino

Durante la conferencia, la mandataria relató que en las próximas horas sostendrá contacto telefónico con el máximo dirigente del organismo mundial del futbol.

“Vamos a estar por teléfono con Gianni Infantino, que vino aquí, que le agradezco la visita que hizo. Vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando”, comentó.

Según dijo, a más tardar el miércoles quedará definida su agenda para saber si representa a México en el sorteo donde se conocerá la distribución de grupos del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

remesas_lavado_dinero_sheinbaum_a209af2d37
Niega Federación indicios de lavado de dinero en remesas a México
farmacias_del_bienestar_sheinbaum_4398c4403c
Anuncia Sheinbaum inicio de las Farmacias del Bienestar
EH_UNA_FOTO_13_2f2c578c73
Singapur ampliará economía con México; abrirá embajada en 2026
publicidad

Últimas Noticias

dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_12_02_T104157_384_23699871c8
Red Bull apuesta por Hadjar como compañero de Verstappen
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×