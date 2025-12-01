Aún no confirma Sheinbaum su presencia en el sorteo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes en su conferencia matutina que todavía no está decidido si asistirá personalmente al sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para este viernes 6 de diciembre en Washington D.C., en punto de las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).

Sheinbaum explicó que la determinación se tomará entre martes y miércoles, luego de una conversación pendiente con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para conocer detalles de la invitación y del evento.

Espera llamada con Infantino

Durante la conferencia, la mandataria relató que en las próximas horas sostendrá contacto telefónico con el máximo dirigente del organismo mundial del futbol.

“Vamos a estar por teléfono con Gianni Infantino, que vino aquí, que le agradezco la visita que hizo. Vamos a estar hablando para ver cómo va a estar el evento, cómo es la invitación, y ya les estaremos informando”, comentó.

Según dijo, a más tardar el miércoles quedará definida su agenda para saber si representa a México en el sorteo donde se conocerá la distribución de grupos del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

