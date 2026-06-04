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Nacional

Avala SCJN protección a menores en audiencias por agresión sexual

  • 04
  • Junio
    2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves la protección a menores que fueron víctimas de delitos sexuales por medio de un modelo de justicia adaptada.

Durante la sesión de este jueves, el pleno avaló que las autoridades judiciales deben verificar de manera rigurosa si existen situaciones de violencia familiar, garantizar la participación de la infancia involucrada y asegurarse de que cualquier decisión proteja su interés superior.

 

¿Porqué se originó e

Esto se origina después de que un padre solicitó la restitución de su hijo a Austria, después de que la madre viajara con el niño a México. Sin embargo, la mujer sostuvo que había salido de Austria para protegerse a sí misma y a su hijo de un contexto de violencia familiar. 

Se determinó que 

 


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