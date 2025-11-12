Avalan diputados reforma para facilitar cancelación de tarjetas

La Cámara de Diputados aprobó de manera exprés una iniciativa de Ricardo Monreal, para evitar que los bancos entreguen tarjetas de crédito sin el consentimiento expreso de las personas, así como prohibir los cobros irregulares en estas y facilitar la cancelación de tarjetas de crédito.

En la sesión de este miércoles, el coordinador de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, fue el primero en tomar la tribuna de la Cámara para presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) planteó que, en un contexto donde 40 millones de mexicanos y mexicanas —una de cada tres personas en el país— utilizan tarjetas de débito o crédito, es necesario limitar los abusos en los que pueden incurrir los bancos.

La iniciativa propone que los bancos no pueden “cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales” que no estén estipulados en los contratos y sin el consentimiento expreso de las personas.

También se detalla que las entidades financieras, como los bancos, deben ser muy transparentes y mostrar toda la

Información relativa a costos, cargos y comisiones asociados a las tarjetas de crédito.

Además, se incluye que los bancos deben ofrecer mecanismos fáciles para la cancelación de tarjetas de crédito de manera presencial, telefónica o digital. Y que las cancelaciones deben hacerse válidas en un plazo máximo de cinco días, sin costos ni penalizaciones para las personas usuarias.

Entre otros aspectos, también se prohíbe que los bancos entreguen tarjetas de crédito sin consentimiento de las personas.

“Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas usuarias. Es muy común que se reciban tarjetas sin solicitarlas. Es muy común que se reciba publicidad sin solicitarla. Y de esto se trata esta reforma que estoy planteando”, expuso Monreal Ávila.

El líder de la bancada morenista destacó que este tipo de disposiciones legales se aplican en otros países como Estados Unidos, en donde basta una llamada telefónica para cancelar una tarjeta de crédito.

“De eso se trata, de que, por la vía digital, el uso del internet, puedas avisar a la sucursal que te envió o a la institución que te envió la tarjeta de decir: ‘No la solicité, no la acepto' y, por tanto, no se pueden aplicar ni anualidades, ni penalidades, ni comisiones que el usuario pague indebidamente y menos que te ubiquen en el Buró de Crédito”, explicó.

Desde el inicio de su intervención, el diputado Ricardo Monreal propuso que su iniciativa fuera considerada de urgente resolución, con el fin de evitar el proceso legislativo de pasar por comisiones y luego ser turnada al pleno de la Cámara de Diputados.

Legisladores de todos los partidos políticos dieron luz verde a discutir de manera exprés la iniciativa de Monreal Ávila y en menos de una hora fue aprobada por 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Comentarios