reconexcion_comunidades_mexico_9053c030c5
Nacional

Avanza 70% la reconexión de comunidades tras lluvias: Federación

El Gobierno federal reportó que 195 de las 288 localidades afectadas por las lluvias en cinco estados ya recuperaron el acceso terrestre

  • 22
  • Octubre
    2025

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, informó que 195 de las 288 comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro ya cuentan con paso terrestre, lo que representa un avance del 70%.

Esteva Medina detalló que de las 1,351 escuelas dañadas, 979 ya fueron atendidas, lo que equivale a un avance del 72% en labores de limpieza, reparación y rehabilitación.

Los estados con mayor progreso son Hidalgo (94.25%), seguido de San Luis Potosí (77.67%), Veracruz (69.88%), Querétaro (69.42%) y Puebla (64.08%).

En cuanto a viviendas, se han censado 85,221 hogares:

  • Veracruz: 52,859
  • Puebla: 11,279
  • Hidalgo: 9,680
  • San Luis Potosí: 8,938
  • Querétaro: 2,465

Captura de pantalla 2025-10-22 085446.png

Servicio eléctrico y apoyos sociales casi al 100%

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un restablecimiento del 99.38% del suministro eléctrico a nivel nacional. Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya alcanzaron el 100%, mientras que Veracruz registra 99.93% e Hidalgo 97.64%.

Además, el Gobierno federal ha entregado 273,448 despensas, distribuidas principalmente en Veracruz (105,611), Puebla (60,550), Hidalgo (55,487), San Luis Potosí (42,450) y Querétaro (9,350).

También se han aplicado 168,610 vacunas y participan 52,805 servidores públicos, elementos de las Fuerzas Armadas y brigadistas en las labores de auxilio y reconstrucción.

EH UNA FOTO.jpg

Por otra parte, el Gobierno reiteró su compromiso de mantener actualizada la información y acelerar las tareas de recuperación en las comunidades más afectadas por las lluvias.


Comentarios

