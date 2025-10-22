Avanza 70% la reconexión de comunidades tras lluvias: Federación
El Gobierno federal reportó que 195 de las 288 localidades afectadas por las lluvias en cinco estados ya recuperaron el acceso terrestre
- 22
-
Octubre
2025
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, informó que 195 de las 288 comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro ya cuentan con paso terrestre, lo que representa un avance del 70%.
Esteva Medina detalló que de las 1,351 escuelas dañadas, 979 ya fueron atendidas, lo que equivale a un avance del 72% en labores de limpieza, reparación y rehabilitación.
Los estados con mayor progreso son Hidalgo (94.25%), seguido de San Luis Potosí (77.67%), Veracruz (69.88%), Querétaro (69.42%) y Puebla (64.08%).
En cuanto a viviendas, se han censado 85,221 hogares:
- Veracruz: 52,859
- Puebla: 11,279
- Hidalgo: 9,680
- San Luis Potosí: 8,938
- Querétaro: 2,465
Servicio eléctrico y apoyos sociales casi al 100%
Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un restablecimiento del 99.38% del suministro eléctrico a nivel nacional. Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya alcanzaron el 100%, mientras que Veracruz registra 99.93% e Hidalgo 97.64%.
Además, el Gobierno federal ha entregado 273,448 despensas, distribuidas principalmente en Veracruz (105,611), Puebla (60,550), Hidalgo (55,487), San Luis Potosí (42,450) y Querétaro (9,350).
También se han aplicado 168,610 vacunas y participan 52,805 servidores públicos, elementos de las Fuerzas Armadas y brigadistas en las labores de auxilio y reconstrucción.
Por otra parte, el Gobierno reiteró su compromiso de mantener actualizada la información y acelerar las tareas de recuperación en las comunidades más afectadas por las lluvias.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas