Avanza reconexión en comunidades afectadas por lluvias

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, informó que 202 de las 288 comunidades afectadas por las intensas lluvias e inundaciones en el país ya recuperaron la comunicación, tras las declaratorias de emergencia emitidas en varios estados.

De acuerdo con el último reporte oficial, 1,206 de 1,394 escuelas han sido atendidas; además, se han entregado 342,672 despensas y aplicado 333,811 vacunas en las zonas afectadas.

Actualmente, 53,215 personas de dependencias como la Sedena, Semar, CFE, Bienestar, Salud y Conagua participan en las labores de apoyo y reconstrucción.

Avances por entidad

En Hidalgo, se restableció el paso en 124 de 184 localidades, con 216 caminos liberados, en Puebla, en 29 de 32 localidades, con 43 caminos recuperados, mientras que en Veracruz, el tránsito fue restablecido en 28 de 51 localidades, con 45 caminos liberados.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó además que se han evacuado 431 personas mediante puentes aéreos en Hidalgo, Veracruz y Puebla, además de realizar 844 operaciones aéreas y desazolvar 5,062 viviendas.

Trevilla detalló que concluyó la entrega de despensas de emergencia en San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y Puebla, mientras que en Hidalgo continúa la distribución, debido a que aún hay comunidades incomunicadas.

Las autoridades federales y estatales mantienen las labores de rescate, asistencia y reconstrucción en los municipios más golpeados por las lluvias extraordinarias.

