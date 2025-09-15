Bebé sobreviviente de explosión en CDMX será trasladada a EUA

Este lunes, la Fundación Michou y Mau, especializada en menores quemados informó que la bebé de dos años que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas cerca del Puente de la Concordia en la Ciudad de México será trasladada a un hospital en Texas.

"Jazlyn, una de las víctimas de la explosión de La Concordia, ocurrida el pasado 10 de septiembre, será trasladada a Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas", apuntó la fundación mediante un comunicado.

La fundación también agradeció al Centro Médico Siglo XXI de la CDMX, en donde la bebé fue atendida, por el apoyo para que el personal médico de la fundación "lograra valorar el caso de la menor".

La institución no especificó cuándo se llevaría a cabo el traslado de la menor.

Jazlyn Azuleth, de dos años, es una de las víctimas de la explosión ocurrida el pasado miércoles, cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México ha reportado que la cifra de muertos por el siniestro ha ascendido a 14.

