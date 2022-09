Blindan Palacio Nacional por aniversario del Caso Ayotzinapa

Ante las manifestaciones por el octavo aniversario del Caso Ayotzinapa, autoridades cercaron el Palacio Nacional ante posibles ataques de manifestantes.

Durante las primeras horas de este lunes se comenzaron a instalar las ya conocidas vallas metálicas de hasta tres metros de altura alrededor del Palacio.

Tras informar el pasado viernes que se tenía el conocimiento de que manifestantes se estaban preparando con bombas molotov y piedras, el gobierno decidió proteger con vallas metálicas y autoridades a la residencia oficial del presidente de México.

Durante su conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los manifestantes a realizar las protestas por el octavo aniversario del Caso Ayotzinapa sin violencia.

El mandatario federal llamó a seguir el ejemplo de todos aquellos que han llevado a cabo la 'resistencia civil pacífica'.

"Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo. Ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica", mencionó.