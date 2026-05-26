Nacional Bloqueos carreteros y agresiones armadas desatan temor en Colima Por: Diana Leyva 26 Mayo2026 Una serie de ataques armados y bloqueos carreteros fueron registrados durante la jornada de violencia vivida en el estado de Colima.Se contabilizaron al menos seis bloqueos carreteros con tráilers incendiados sobre el tramo Manzanillo-Colima. Comentarios Compartir en: Notas Relacionadas Destaca Presidencia baja de 76% en tráfico de fentanilo a EUA Flamazo en área naval del AICM deja elementos con quemaduras Tras cancelación de 'Perfect Day' se analizan opciones: Gobierno Últimas Noticias Condenan a 50 años a responsables de secuestro en Tamaulipas Boom económico impulsado por industria automotriz: Samuel García Adelantan estreno de Spider-Man: 'Brand New Day': ¿cuándo será? Más Vistas Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca