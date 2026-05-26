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Nacional

Bloqueos carreteros y agresiones armadas desatan temor en Colima

  • 26
  • Mayo
    2026

Una serie de ataques armados y bloqueos carreteros fueron registrados durante la jornada de violencia vivida en el estado de Colima.

Se contabilizaron al menos seis bloqueos carreteros con tráilers incendiados sobre el tramo Manzanillo-Colima.

 


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