Nacional

Bloqueos en 12 municipios de Michoacán tras operativo contra CJNG

Presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación incendiaron una decena de vehículos y bloquearon carreteras en al menos 12 municipios de Michoacán

  • 17
  • Noviembre
    2025

Presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) incendiaron alrededor de una decena de vehículos y bloquearon carreteras federales y estatales en al menos 12 municipios de Michoacán este lunes, en reacción a un operativo de seguridad contra uno de sus líderes.

La embestida del cártel ocurre a menos de 24 horas de que José Antonio Cruz Medina, policía de carrera cercano al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, asumiera la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con reportes del C5-i, los ataques comenzaron alrededor de las 11:00 horas en la carretera Pátzcuaro-Tzintzuntzan, donde un camión de carga fue incendiado.

Actos similares se replicaron en Ecuandureo, Numarán, La Piedad, Yurécuaro, Vista Hermosa, Morelia-Quiroga, Huaniqueo, Sahuayo, Chavinda, Ixtlán y Tangamandapio, con autobuses, tráileres y camionetas utilizados para bloquear o incendiar vialidades.

G5-etoFXEAANGBR.jfif

La semana pasada, García Harfuch encabezó reuniones con autoridades estatales y federales para coordinar una ofensiva contra los más de 12 cárteles que operan en Michoacán, entre ellos Los Viagras, Los Blancos de Troya, Cártel de Tepalcatepec, Cártel de Los Reyes y La Familia Michoacana.

SSC abate a dos presuntos delincuentes durante operativo

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que dos presuntos delincuentes fueron abatidos durante un operativo en la comunidad de La Cantera, donde policías estatales buscaban detener a un objetivo criminal conocido como “El Camaleón”.

G5-1tnUWkAEjneW.png

El enfrentamiento desató una cadena de narcobloqueos en múltiples carreteras, donde grupos armados incendiaron vehículos para obstaculizar el paso. Elementos estatales y federales continúan trabajando para reabrir las vías afectadas.

El titular de la SSP, José Antonio Cruz Medina, informó que ya se restableció la circulación en la carretera Morelia-Quiroga, a la altura de Tzintzuntzan, mientras que en Ecuandureo, Ixtlán, Tangamandapio, Zamora y Numarán continúan los trabajos de liberación de carreteras.

A través del C5, autoridades analizan imágenes y reportes para identificar y localizar a los responsables de los ataques coordinados.


