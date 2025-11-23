Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_23_T125723_661_b34e41a3d7
Nacional

Buque escuela Cuauhtémoc llega a Veracruz entre aplausos

El buque escuela Cuauhtémoc arribó este sábado al puerto de Veracruz en medio de aplausos, porras y muestras de emoción por parte de familiares y ciudadanos

  • 23
  • Noviembre
    2025

El buque escuela Cuauhtémoc arribó este sábado al puerto de Veracruz en medio de aplausos, porras y muestras de emoción por parte de familiares de los cadetes y ciudadanía que se reunió para recibir a la embarcación.

La llegada forma parte de las celebraciones por la consolidación de los 200 años de la independencia en el mar y coincide con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado.

El navío, tripulado por decenas de marinos, llegó procedente de Yucatán.

Esta escala marca la primera travesía del Cuauhtémoc tras el accidente ocurrido hace algunos meses en Estados Unidos, donde la embarcación chocó contra un puente en Nueva York, hecho que costó la vida a dos marinos y generó preocupación entre sus familias.

En su retorno a México, el recibimiento estuvo cargado de emotividad. Los familiares de los tripulantes expresaron su alegría por reencontrarse con ellos, especialmente después de la angustia vivida durante el incidente en aguas estadounidenses.

El Cuauhtémoc continuará su ruta conmemorativa como parte de las actividades programadas por la Secretaría de Marina.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_firma_convenio_e934344ae9
Firma Sheinbaum convenio para Centro Mexicano de Supercómputo
estilo_de_vida_maquina_enigma_d167da537e
Venden Maquina Enigma de la segunda Guerra por €482,600 euros
mexico_canada_alerta_sheinbaum_86935c8430
Minimiza Federación alerta de viaje que lanzó Canadá
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_11_24_T084851_264_df81bf7c3a
Dan alta a última víctima internada por explosión de pipa en Cdmx
70_millones_medicamentos_2f539c5879
Se han entregado más de 70 millones de medicamentos: Gobierno
canasta_basica_tamps_30b1a7c43f
Registra Tampico canasta básica con precio accesible: Profeco
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T122357_787_c2b60f9fa5
Fallece actor Xavier del Valle, de 'El Señor de los Cielos'
EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_11_22_T073131_159_f0c8c2444d
Hallan restos óseos en crematorio ilegal de mascotas en Monterrey
publicidad
×