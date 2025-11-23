Buque escuela Cuauhtémoc llega a Veracruz entre aplausos

El buque escuela Cuauhtémoc arribó este sábado al puerto de Veracruz en medio de aplausos, porras y muestras de emoción por parte de familiares de los cadetes y ciudadanía que se reunió para recibir a la embarcación.

La llegada forma parte de las celebraciones por la consolidación de los 200 años de la independencia en el mar y coincide con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado.

El navío, tripulado por decenas de marinos, llegó procedente de Yucatán.

Esta escala marca la primera travesía del Cuauhtémoc tras el accidente ocurrido hace algunos meses en Estados Unidos, donde la embarcación chocó contra un puente en Nueva York, hecho que costó la vida a dos marinos y generó preocupación entre sus familias.

En su retorno a México, el recibimiento estuvo cargado de emotividad. Los familiares de los tripulantes expresaron su alegría por reencontrarse con ellos, especialmente después de la angustia vivida durante el incidente en aguas estadounidenses.

El Cuauhtémoc continuará su ruta conmemorativa como parte de las actividades programadas por la Secretaría de Marina.

