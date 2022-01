Busca Andrés Manuel que caso de Maldonado no se 'politice'

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que todos van a ser investigados respecto al homicidio de la periodista Lourdes Maldonado.

Según el mandatario federal, ya se inició la investigación y que estará actualizando la información respecto al caso.

"No adelantarnos, no hacer juicios sumarios, no se protege a nadie, no somos iguales", expresó el mandatario federal respecto a los señalamientos a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, en el asesinato de la periodista.