Nacional

Busca coordinación con EUA tras ataques en aguas internacionales

La mandataria federal afirmó que se llevarán a cabo diversas reuniones para revisar el protocolo de cooperación que involucre al territorio mexicano

  • 30
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscan mantener el esquema de coordinación con Estados Unidos en materia marítima, tras el ataque reportado contra una embarcación de drogas en aguas internacionales.

Durante la conferencia matutina, la mandataria detalló que este día se llevará a cabo una reunión entre el secretario de Marina y representantes de la Guardia Costera estadounidense, además de buscar un encuentro con el Comando Sur y el Departamento de Estado de la Unión Americana para revisar el protocolo de cooperación.

“El día de hoy se reúne el secretario de Marina con una contraparte de la Guardia Costera y después también se está buscando una reunión con el Comando Sur, que es quien desarrolla estas actividades y también con el Departamento de Estado. Nuestro objetivo es que siga funcionando el esquema con el que veníamos trabajando”, señaló.

La presidenta insistió en que el Gobierno mexicano continuará defendiendo la soberanía nacional y la aplicación de los acuerdos de seguridad en los términos previamente establecidos con Washington.

“Entonces, seguimos insistiendo en esto, no nos han dado más información. Hubo una muy buena reunión, lo dije ayer con el embajador de Estados Unidos y se están buscando estas reuniones para que en el caso de la ubicación geográfica que tiene que ver con México, se siga con las operaciones que había previamente”, agregó.


