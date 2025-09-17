Cerrar X
Nacional

Busca Federación acelerar extradición de Hernán Bermúdez Requena

Claudia Sheinbaum confirmó que México trabaja para agilizar la extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco detenido en Paraguay

  • 17
  • Septiembre
    2025

El Gobierno mexicano confirmó este miércoles que busca acelerar la extradición de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

El exfuncionario fue detenido el pasado 12 de septiembre en Paraguay, donde rechazó un proceso de extradición simplificada.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el objetivo es que Bermúdez Requena sea juzgado en México.

“Lo importante es la cero impunidad. No importa si fue secretario de seguridad de un gobernador de Morena, aquí lo fundamental es que se esclarezca todo”, dijo.

Cabe señalar que el exfuncionario enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, derivados de una orden de aprehensión emitida en febrero pasado en Tabasco.

La mandataria señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de ahondar en sus presuntos vínculos con el CJNG y de esclarecer cómo se involucró en actividades criminales.

Destacó además el papel del Centro Nacional de Inteligencia en la captura.

Bermúdez Requena fue parte del gabinete del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, hoy senador de Morena y exsecretario de Gobernación.

La oposición lo ha señalado como “su García Luna”, en referencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, preso en Estados Unidos.

Según informes de inteligencia, los nexos del exsecretario con la delincuencia organizada se remontan a 1999.

En julio de este año, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que existía una orden de captura y ficha roja de Interpol en su contra.


