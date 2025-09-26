Busca México diálogo con China tras investigación por aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que su gobierno planteó establecer una mesa de diálogo de alto nivel con China, luego de que Pekín iniciara una investigación formal sobre los nuevos aranceles que México evalúa aplicar a productos importados del país asiático.

“Queremos platicar con el Gobierno chino en mesas de trabajo para que entiendan por qué se toman estas medidas. Nuestra relación con China es buena y queremos mantener el diálogo”, aseguró la mandataria en conferencia desde Palacio Nacional.

Investigación china sobre medidas mexicanas

El jueves, el Ministerio de Comercio de China confirmó que abrió un procedimiento para analizar las medidas restrictivas que prepara México, incluyendo la propuesta de elevar los aranceles a 1,463 fracciones arancelarias y revisar restricciones aplicadas en los últimos años a bienes y capitales chinos.

De acuerdo con la dependencia, se evaluará el impacto de estas decisiones en el comercio bilateral, en un contexto en el que China es uno de los principales proveedores de productos manufacturados para México.

“No es contra China, es por la economía nacional”

Sheinbaum defendió la medida señalando que no está dirigida exclusivamente a China, sino que busca fortalecer la economía mexicana y equilibrar la balanza comercial.

“En cuatro años, las importaciones de nuestro país crecieron cerca de un 83%. También aumentaron las exportaciones, pero lo que queremos es que México produzca más y exporte más”, afirmó.

Dicha propuesta forma parte del Paquete Económico 2026, en el que se contempla aplicar aranceles de hasta 50% en sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, plásticos, textiles, calzado y juguetes.

Impacto económico y negociaciones

Cabe señalar que dicha medida abarcaría importaciones con un valor de $52,000 millones de dólares, equivalente al 8.6% del total nacional, y aún requiere aprobación legislativa.

Además, enfatizó que no se trata de un conflicto comercial: “Tenemos muy buenas relaciones con China. Esto no es una tensión, es un asunto de fortalecimiento de nuestra economía”.

Asimismo, reveló que ya ha conversado con el embajador chino en México para proponer la instalación de mesas de trabajo conjuntas.

“Queremos que entiendan la situación que se está viviendo en México. La propuesta es que haya una mesa de trabajo”, concluyó.

