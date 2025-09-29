Cerrar X
aranceles_autos_9d4701c5b6
Nacional

Busca México exención en aranceles de EUA a vehículos pesados

Claudia Sheinbaum confirmó que mantiene conversaciones con Donald Trump para evitar que los nuevos aranceles de Estados Unidos a autos pesados afecten a México

  • 29
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno mexicano se encuentra en pláticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de negociar los nuevos aranceles a vehículos pesados que Washington pretende imponer.

La mandataria respondió sobre el reciente informe del Inegi, que reportó un aumento del 7.4% en exportaciones mexicanas a Estados Unidos durante agosto.

“En lo que no son autos terminados ni acero hemos tenido un incremento, pero ahora con la publicación de aranceles a vehículos pesados estamos buscando que se haga una consideración especial para México”, explicó.

Sheinbaum subrayó que, pese a las tensiones arancelarias, la relación comercial con Estados Unidos sigue siendo vital para México.

Reconoció que estas medidas afectan la rentabilidad de empresas y generan más presión en países con menor competitividad.

El gobierno mexicano apuesta por el diálogo para evitar una escalada que repercuta en los precios internos.

“Aplicar tarifas recíprocas encarecería productos en México, lo que afectaría directamente a consumidores y empresas”, señala la postura oficial.

Por ahora, el gobierno federal sostiene que la negociación es el camino más viable para lograr un acuerdo con Washington y proteger sectores clave como el automotriz y el acerero.

En caso de que no prosperen las pláticas, México contempla medidas espejo, pero bajo un esquema cuidadoso y gradual.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_30_T133422_014_b58642585b
Condenan a pena de muerte a expresidente congoleño, por traición
EH_UNA_FOTO_f7892c6553
Amenaza cierre de gobierno a Estados Unidos por pugna partidista
hamas_trump_e154e7e25e
Trump da plazo a Hamás para responder plan de paz para Gaza
publicidad

Últimas Noticias

5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
6963679f_54fb_4bdf_9875_d8a41bd0de9c_664a9548c8
Avanza reforma de jornada de 40 horas en Congreso
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×