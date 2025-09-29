Busca México exención en aranceles de EUA a vehículos pesados

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el gobierno mexicano se encuentra en pláticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de negociar los nuevos aranceles a vehículos pesados que Washington pretende imponer.

La mandataria respondió sobre el reciente informe del Inegi, que reportó un aumento del 7.4% en exportaciones mexicanas a Estados Unidos durante agosto.

“En lo que no son autos terminados ni acero hemos tenido un incremento, pero ahora con la publicación de aranceles a vehículos pesados estamos buscando que se haga una consideración especial para México”, explicó.

Sheinbaum subrayó que, pese a las tensiones arancelarias, la relación comercial con Estados Unidos sigue siendo vital para México.

Reconoció que estas medidas afectan la rentabilidad de empresas y generan más presión en países con menor competitividad.

El gobierno mexicano apuesta por el diálogo para evitar una escalada que repercuta en los precios internos.

“Aplicar tarifas recíprocas encarecería productos en México, lo que afectaría directamente a consumidores y empresas”, señala la postura oficial.

Por ahora, el gobierno federal sostiene que la negociación es el camino más viable para lograr un acuerdo con Washington y proteger sectores clave como el automotriz y el acerero.

En caso de que no prosperen las pláticas, México contempla medidas espejo, pero bajo un esquema cuidadoso y gradual.

Comentarios