Busca Morena unir revocación de mandato con elecciones de 2027

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para modificar el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de que la consulta de revocación de mandato presidencial se lleve a cabo el mismo día de las elecciones intermedias de 2027.

Dicho planteamiento busca que ambos ejercicios coincidan con el fin de elevar la participación ciudadana y optimizar el gasto público, según argumentó el partido en el poder.

El proyecto, impulsado por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, será discutido en la Comisión de Puntos Constitucionales el lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas.

De aprobarse, modificaría las fracciones XIII y IX del artículo 35 constitucional.

La propuesta establece que la solicitud para la consulta podrá realizarse del 1 de octubre al 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno, y que la jornada de votación se celebrará el primer domingo de junio, coincidiendo con los procesos electorales ordinarios.

Por su parte, Morena sostiene que separar la revocación de mandato de los comicios ha resultado “ineficaz y costoso”.

Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), la revocación de 2022 tuvo una participación de solo 17.7%, mientras que las elecciones intermedias de 2021 alcanzaron el 52.6% de participación.

