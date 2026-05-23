Busca Sheinbaum impulsar exportación del Chocolate Bienestar

En un encuentro con productoras y productores locales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el lanzamiento del proyecto “Precio justo para el cacao de Tabasco”. Esta iniciativa busca establecer un precio de garantía para el grano y otorgarle un valor agregado mediante su comercialización directa bajo la marca Chocolate Bienestar.

La mandataria federal explicó que el objetivo central es asegurar que las ganancias del producto final lleguen directamente a las manos de quienes lo cultivan, eliminando a los intermediarios.

"Vamos a garantizar que ese cacao tenga un valor agregado, se pueda vender como chocolate, eso significa Chocolate para el Bienestar", afirmó Sheinbaum Pardo, detallando que el plan se estructurará de manera coordinada entre Alimentación para el Bienestar, el Gobierno de Tabasco, el Ayuntamiento de Comalcalco y los propios cacaoteros. El proyecto ejecutivo final será presentado formalmente en dos semanas.

Impulso a la economía social y exportación a Europa

Durante su intervención, la Presidenta enfatizó la importancia de apoyar a los pequeños productores, ejidatarios y comuneros como base del desarrollo agrícola nacional. En este sentido, recordó que el pasado viernes firmó el Acuerdo Global Modernizado México-Unión Europea, una herramienta comercial que abrirá las puertas del mercado europeo al cacao tabasqueño.

La jefa del Ejecutivo Federal precisó que la diferencia de los gobiernos de la Transformación radica en garantizar que estos acuerdos comerciales internacionales beneficien directamente al pueblo y desde abajo, en lugar de favorecer únicamente a las grandes corporaciones.

Nueva Planta Agroindustrial en Comalcalco

Por su parte, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, informó que en septiembre próximo iniciará la construcción de la Planta Agroindustrial de Chocolate Bienestar en el municipio de Comalcalco. La obra contará con una inversión estimada de 110 millones de pesos y se proyecta su inauguración para el primer semestre de 2027.

La funcionaria detalló las metas operativas de la nueva infraestructura:

La planta iniciará operaciones procesando 600 toneladas de maquila de cacao seco.

Se proyecta que para el año 2030 la capacidad de la nave industrial se incremente a mil toneladas.

En materia de acopio, Albores reportó que mientras en 2025 se captaron 149 toneladas en beneficio de mil 300 productores, la meta para este año es alcanzar las 270 toneladas, registrando actualmente un avance de 224 toneladas con una inversión social de 59 millones de pesos.

Respaldo al sector y detonación turística

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puntualizó que la entidad cuenta con 17 mil pequeños productores que sostienen la economía local. Asimismo, destacó la rentabilidad del sector, el cual generó una producción con un valor de un millón 800 mil dólares el año pasado.

Aunado al impacto agrícola, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del estado, Katia Ornelas Gil, resaltó que la construcción de la Fábrica de Chocolate potenciará la consolidación de la "Ruta del Cacao y el Chocolate", considerada la ruta turística más reconocida a nivel nacional. La nueva infraestructura permitirá a los visitantes locales y extranjeros conocer de primera mano todo el proceso de transformación del grano.

Finalmente, en representación de las comunidades agrícolas, la productora Deysi de la Cruz Ricardez agradeció el respaldo de la Presidenta de la República y manifestó el compromiso de los trabajadores del campo para corresponder a este apoyo entregando el mejor cacao del mundo.

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