Buscamos que se termine esta terrible situación: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene contacto permanente con los periodistas retenidos por Israel.

Ante la situación vivida por los integrantes connacionales de la Flotilla Global Sumud, quienes se dirigían hacia la Franja de Gaza para brindar apoyo humanitario.

La mandataria federal dio a conocer que el embajador se mantiene en contacto permanente con los afectados. Incluso aseguró que desde la administración pasada se busca la construcción de la paz en dicho país.

"Por primera vez, el Gobierno de México tiene un embajador, en este caso embajadora en Palestina. Lo que buscamos es que haya la convivencia de ambos estados y que se construya la paz y se acabe este... Terrible situación de agresión de civiles en Palestina. Incluso lo catalogamos como genocidio". exclamó.

Agregó que durante el día de hoy se espera que se brinde la información precisa para dar una fecha oficial en que los mexicanos serán repatriados.

Los connacionales retenidos fueron identificados como:

Sol González Eguía

Arlín Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma

Laura Alejandra Vélez Ruiz

Además, aseguró que la relación establecida con Israel por la compra de armas ya quedó saldada y negó que se llevaran a cabo algunas actividades de entrenamiento o ejercicios conjuntos.

"Eso ya no existe [...] Hubo una compra de armamento a Israel solicitado por los estados desde el 2024, se esta cumpliendo hasta ahí. Esa compra ya se cumplió hace tiempo, pero no hay entrenamiento, ni ninguna relación" explicó Sheinbaum Pardo.

