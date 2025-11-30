Cerrar X
Nacional

Buscan al jefe de escoltas del alcalde asesinado de Uruapan

La Fiscalía de Michoacán pidió apoyo nacional para localizar al jefe de escoltas del alcalde Carlos Manzo, asesinado en Uruapan el 1 de noviembre

  • 30
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicitó el apoyo de corporaciones de seguridad y procuradurías de todo el país para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el pasado 1 de noviembre.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó que existe una orden de aprehensión vigente contra Jiménez Miranda.

Confió en que ésta pueda cumplimentarse pronto, al señalar que el exmilitar retirado está involucrado en la misma causa penal que los siete escoltas recientemente vinculados a proceso por homicidio calificado y lesiones calificadas, por comisión por omisión, en calidad de garantes.

“Le estamos dando seguimiento y esperemos poder cumplimentar esa orden de aprehensión próximamente. Él era el coordinador de escoltas”, explicó el fiscal, quien confirmó que ya se realizaron solicitudes de colaboración a instancias municipales, estatales y federales.

Torres Piña detalló que, por el homicidio del alcalde Manzo Rodríguez, la Fiscalía ha llevado a cabo 274 diligencias: 143 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos conservados, mismas que han permitido obtener las órdenes de aprehensión contra los implicados.

El fiscal reconoció el apoyo de autoridades federales, incluida la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, por su respaldo en las investigaciones.

Carlos Manzo Rodríguez fue atacado a balazos la noche del sábado 1 de noviembre de 2025, durante un evento por el Día de Muertos en Uruapan, crimen que ha generado gran conmoción en la región y mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.


