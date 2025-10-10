Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_10_T114536_292_7e3900b67a
Nacional

Buscan combatir evasión fiscal con reforma a Ley Aduanera

El Senado recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados para reformar algunas de las disposiciones que componen dicha legislación

  • 10
  • Octubre
    2025

De acuerdo con la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, el principal objetivo de las reformas a la Ley Aduanera es combatir la evasión fiscal y garantizar que el comercio exterior cumpla con la ley.

A través de redes sociales, informó que la Cámara de Diputados entregó una minuta con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

El proyecto tiene como finalidad el modernizar la ley con base a las necesidades de intercambio comercial internacional, como parte de la estrategia para combatir la evasión fiscal y el contrabando.

Se plantea que las patentes de agente aduanal tengan una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de llevar a cabo la creación de un Consejo Aduanero que resolverá las decisiones en materia de patentes, así como la inhabilitación de agentes.

Busca que se simplifiquen los procedimientos para las empresas de mensajería y paquetería, además de imponer sanciones más severas para aquellos recintos fiscalizados que permitan enviar mercancías sin realizar el pago de contribuciones requerido.

También obliga a presentar un documento que acredite que las mercancías estuvieron bajo vigilancia de las autoridades correspondientes.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_ingresos_608b131087
Anuncia México recaudación histórica de $500 mil millones
608d0eef_89d3_4540_ba98_2ef98e944156_62ef1c01a2
Invitan a tercer foro de Industria, Comercio Exterior y Aduanas
ley_aduanera_sheinbaum_8979c253c0
Defiende Presidencia reforma a Ley Aduanera para frenar evasión
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T081020_084_3203499a05
Difunden supuesto accidente sobre caída de avioneta en Veracruz
EH_COLLAGE_10_08fe535ac8
Suman 29 muertos por fuertes lluvias en México
Omar_Bravo_b23464151f
Vinculan a proceso al exfutbolista Omar "N" por presunto abuso
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Alberto_de_la_Garza_Evia_80064a7e8c
Caso Catujanes: otra de Alberto de la Garza Evia, dueño de IDEI
nl_catujanes_escurrimientos_228b1402ce
Construyeron casas sobre escurrimientos naturales en Catujanes
publicidad
×