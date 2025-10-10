Buscan combatir evasión fiscal con reforma a Ley Aduanera

De acuerdo con la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, el principal objetivo de las reformas a la Ley Aduanera es combatir la evasión fiscal y garantizar que el comercio exterior cumpla con la ley.

A través de redes sociales, informó que la Cámara de Diputados entregó una minuta con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Recibimos de @Mx_Diputados la minuta de Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Aduanera, cuyo objetivo principal es combatir la evasión fiscal y garantizar que el comercio exterior cumpla con la ley. Esta se turnará a las comsiones… pic.twitter.com/7ZNb8LFhbG — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 9, 2025

El proyecto tiene como finalidad el modernizar la ley con base a las necesidades de intercambio comercial internacional, como parte de la estrategia para combatir la evasión fiscal y el contrabando.

Se plantea que las patentes de agente aduanal tengan una vigencia de 20 años con certificaciones cada tres, además de llevar a cabo la creación de un Consejo Aduanero que resolverá las decisiones en materia de patentes, así como la inhabilitación de agentes.

Busca que se simplifiquen los procedimientos para las empresas de mensajería y paquetería, además de imponer sanciones más severas para aquellos recintos fiscalizados que permitan enviar mercancías sin realizar el pago de contribuciones requerido.

También obliga a presentar un documento que acredite que las mercancías estuvieron bajo vigilancia de las autoridades correspondientes.

