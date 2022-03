Buscan crear centro de identificación de cuerpos en México

Debido a un retraso en los servicios forenses y la identificación de personas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aclaró que se buscará crear un Centro Nacional de Identificación Humana.

En México, 10 de los 32 estados, concentran el 80% de los cuerpos de personas fallecidas que no han sido identificados, reveló Encinas durante la conferencia mañanera.

"No hay una base de datos genética nacional. No se comparte, no se contrasta, no existen capacidades y voluntades. Falta voluntad política a nivel estatal para enfrentar esta crisis", lamentó el funcionario federal.