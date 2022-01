Buscan juicio para Felipe Calderón por 'Rápido y Furioso'

La Fiscalía General de la República tiene siete órdenes de aprensión contra ex funcionarios del sexenio del ex presidente.

Después del fallido operativo 'Rápido y Furioso' puesto en marcha en 2009, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer siete órdenes de detención contra ex funcionarios público durante el periodo del ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Según indica la FGR y los documentos, la aprensión sería contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del país, y Luis Cárdenas Palomino, ex jefe de inteligencia de la Policía Federal, mientras que las cinco restantes son contra otros ex servidores públicos de nivel 'intermedio' en el rubro de seguridad.

Igualmente, las acusaciones son por la mala ejecución de la operación 'Rápido y Furioso' el cual consistía en liberar más de 2 mil armas de grueso calibre por territorio mexicano para observar su flujo entre grupos criminales en México.

Sin embargo la operación fue "errado en su diseño y ejecución", según Eric Holder procurador de Estados Unidos durante ese tiempo.

Conexión con Calderón

De acuerdo con la investigación, la FGR intenta trazar los lazos por medio de los ex servidores de seguridad para tener como fin último indagar y enjuiciar al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, junto con Eduardo Medina Mora, ex procurador general del país.

El proceso legal procedería sí los siete procesados, dos de ellos ya detenidos, logran testificar contra el ex procurador y ex mandatario federal.

Así mismo, en caso de 'destaparse' una vinculación con el operativo, debido a que según la FGR las autoridades mexicanas tenían conocimiento de dicha operación estadounidense, habría posibles sospechas de vinculación entre funcionarios de altos cargos en el gobierno con grupos criminales; al meno así lo prevé la Fiscalía.