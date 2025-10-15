Cerrar X
aranceles_mexico_eua_f9d0790fd7
Nacional

Buscará México evitar impacto de aranceles con EUA

Los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía viajan a Washington para abordar seguridad, aranceles a vehículos pesados y la revisión del T-MEC

  • 15
  • Octubre
    2025

México vuelve a acelerar las gestiones con Estados Unidos con los viajes de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía a ese país, a un par de semanas de la puesta en marcha de los más recientes aranceles anunciados por el presidente Donald Trump.

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunirá el martes en Washington con el secretario de Estado Marco Rubio para “darle seguimiento a los temas de seguridad” planteados en la visita del estadounidense a Ciudad de México en septiembre, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia diaria matutina.

Por su parte, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, tiene previsto viajar a fines de esta semana o principios de la próxima, agregó la mandataria.

Los temas sobre la mesa son muchos y la negociación está lejos de ser sencilla.

Estados Unidos sigue presionando en lograr más resultados en la lucha contra los cárteles mientras México intenta reducir el impacto de los sucesivos aranceles, el último a los vehículos de carga pesada, y defiende la permanencia del tratado de libre comercio norteamericano, el T-MEC, cuya revisión comenzará en enero.

Sobre los aranceles a la exportación de vehículos pesados, México confía en que el contenido estadounidense en dichos vehículos sea descontado como se pactó con los vehículos ligeros, explicó Sheinbaum.

La presidenta también indicó que están a punto de definirse los criterios para la revisión del T-MEC y que hay un equipo de trabajo muy grande para proponer alternativas a lo que Estados Unidos considera “barreras” a ese acuerdo tripartito.

“Habrá pues en esta revisión algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado”, afirmó.


