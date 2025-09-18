Cerrar X
Nacional

Buscarán México y Canadá reforzar comercio marítimo en reunión

Claudia Sheinbaum recibirá al primer ministro canadiense, Mark Carney, para fortalecer el comercio, transporte marítimo, educación y energías renovables

  • 18
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se reunirá con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con el objetivo de reforzar el comercio entre México y Canadá a través de los puertos en ambos océanos.

Sheinbaum destacó que actualmente el traslado de mercancías entre ambos países se realiza principalmente a través de Estados Unidos, ya sea por carreteras, trenes o puertos, por lo que considera prioritario fortalecer el transporte marítimo directo.

“La idea es fortalecer el comercio a través de los puertos entre Canadá y México en los dos océanos, estamos planteando temas educativos, de energías renovables, de innovación, nos interesa mucho saber cómo funciona el sistema de salud de Canadá, que es un sistema público gratuito", señaló.

Durante el encuentro, que se llevará a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, se buscará mejorar la relación comercial y el cumplimiento del T-MEC, así como discutir la eliminación de aranceles sobre la mayoría de los productos exportados y explorar nuevas oportunidades de inversión.

"Son varios temas que vamos a tratar en la reunión y esta asociación estratégica le llamamos que es un nivel mayor de una alianza que se había firmado con Canadá en su momento, manteniendo el tratado, pero fortaleciendo la relación México - Canadá”, destacó.

Además de comercio, la mandataria adelantó que se tratarán temas educativos, energías renovables e innovación, y que mostrará a Canadá su interés por conocer el sistema de salud público y gratuito del país.

Cabe señalar que la visita de Carney ocurre después de que en agosto se reunieran en Ciudad de México los ministros canadienses François-Philippe Champagne y Anita Anand con Sheinbaum, planteando ampliar inversión y comercio directo, así como discutir educación.

En julio, ambos líderes sostuvieron una llamada telefónica, donde coincidieron en la importancia de que Estados Unidos respete el tratado comercial trilateral pese a la amenaza de aranceles impulsada por el presidente Donald Trump.

El primer ministro canadiense llegará a México a las 10:00 horas y se encontrará con Sheinbaum tres horas después.

A las 17:00 horas, ambos ofrecerán declaraciones conjuntas a los medios en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.

El encuentro refleja la intención de fortalecer la cooperación entre México y Canadá, consolidando al país como socio estratégico de Norteamérica y avanzando en temas clave para la región.


